美國2019年貿易逆差六年來首降

美國2019年貿易逆差下降，為六年來首次。儘管消費者支出放緩和商業投資疲軟，但經濟仍處於温和增長道路。

美國商務部2月5日公布，2019年12月美國商品與服務國際貿易逆差為489億元（美元‧下同）， 11月逆差由創三年新低的431億元上修至437億元，因此12月逆差按月增擴11.9%。12月進口較11月增長2.7%至2,585.2億元，出口按月增長0.8%至2,096.4億元。

美國年度貿易雖然收窄，但逆差總規模還比特朗普就任總統那年高。（AP）

12月商品進口總值增長3.2%至2,075億元，創七個月新高，此前三個月連續下降。這源於當月原油進口增長17億美元拉動工業原料和用品進口合計增長40億元，另外其他商品進口還增加了12億元。

12月商品出口增長0.9%至1,377億元，當月原油出口增加15億元，其他商品出口增長10億元。但汽車及零部件出口減少10億美元至124億元，創2016年11月以來新低。12月石油出口額171億元，創單月最高紀錄。

至此，2019年全年，美國的國際貿易逆差為6,168億元，較2018年收窄1.7%，為2013年以來首次年度逆差收窄，但逆差額仍比特朗普就任的2017年高，為2008年以來第二高水平，僅次於2018年的年度逆差額6,277億元。

2019年美國商品與服務貿易逆差與GDP之比為2.9%，也低於2018年的3.0%，全年進口下降0.4%，出口下降0.1%，為2016年以來首次出口下滑。全年商品進口下降1.7%，主要受到工業原料與用品、消費類商品等商品進口下滑影響。出口下降1.3%則是因為資本品出口下滑。

受波音737 Max飛機停飛影響，2019年美國出口下降0.1%至2.5萬億元，其中民用飛機出口劇減22.2%。因原油、電腦配件和電信設備進口減少，全年進口下降0.4%至3.12萬美元。

對華逆差收窄近18%

2019年，美國對華商品貿易逆差較2018年的創紀錄水平收窄17.6%至3,456億元，創2014年以來新低，其中進口下降16.2%，降幅超過了2009年全球金融危機時，出口下降11.3%，創至少2003年以來最大降幅。

美國總統特朗普（Donald Trump）認為，大幅削減貿易逆差將在可持續的基礎上將年度經濟增速提高到3%。然而，美國經濟未能達到這一水平，在2018年增長2.9%之後，2019年美國經濟僅增長了2.3%，為三年來最慢。

此前，美國商務部公布的2019年美國GDP增長初值為2.3%，增速低於2018年的2.9%，為2016年以來最低，其中四季度GDP增長初值2.1%。國際貿易在四季度推動了經濟增長。淨出口在2.1%的GDP增速中貢獻了1.48個百分點，貢獻比重超過了貢獻1.2個百分點的消費支出。評論稱，四季度貿易對GDP增長的巨大貢獻主要來自進口收窄。