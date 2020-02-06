【武漢肺炎】疫情陰霾下　呢隻A股多日升停板

隨着中國多個省市地區持續進入高發增長的感染病例來看，口罩等防護用品需求量急劇上升，相應概念股被資本熱炒。

中國消費者協會官網2月6日消息稱，在全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的形勢下，口罩成為必需消費品，甚至有人把口罩上升到了「戰略資源」的層面。藥店斷供，限量供應，買不到合適的口罩甚至買不到口罩，這些都成為消費者關注的熱點問題，這背後是原需求不足無備貨及生產尚未恢復。

結合目前廣大消費者對口罩需求迫切的情況，中國消費者協會聯合中國紡織品商業協會綜合分析各方信息表示，「消費者對口罩產品要有正確認知，不必追求最高等級，應正確使用，避免浪費。口罩國內產能提升及進口雙提速，短時間內供應量將大增。」

早前有報道稱，廈門推出的搖號購買口罩政策。此外，因違規發放口罩問題武漢市已有三名官員被問責，其中市統計局副局長被免了職，市發改委主任和市政府辦公廳副主任雙雙被予以誡勉談話。另外，湖北省紅十字會黨組書記等三人也因不擔當不作為而被黨內嚴重警告。

2月2日，居民在上海耀江花園居委會登記點排隊預約口罩。（新華社）

值得關注的是，2月5日，中國發改委在新聞發佈會上表示，目前全國口罩日產量已達到1,480萬隻，產能利用率67%，N95口罩11.6萬隻，其他醫用998萬隻。再次重申，疫情過後富餘產量，只要符合標準，國家將收儲。

與此同時，受疫情帶來的焦慮心理，以及防護用品緊缺疊加資本市場熱捧之下，與口罩業務沾邊的A股上市公司企業都獲得了一波漲勢，包括口罩生產商泰達股份、奧美醫療、振德醫療、南衛股份等口罩概念股接連受到市場熱捧。

典型的受益股比如振德醫療，該公司股票於1月20日至2月6日的8個交易日收穫了7個漲停板。

此外，陽普醫療 2月5日早間公告稱，2月4日，公司子公司陽普醫療(湖南)有限公司收到了由湖南省藥品監督管理局頒發的《醫療器械註冊證》。據悉，湖南陽普是陽普醫療民用防護口罩的生產基地。受上述消息影響，陽普醫療2月6日再度收穫漲停。至此，1月20日至2月6日的8個交易日內，陽普醫療強勢斬獲6個漲停板，股價累計漲幅達80%。