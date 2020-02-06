【武漢肺炎】時代廣場證一名職員親屬確診　謝瑞麟分店暫停營業

新型冠狀病毒疫情爆發，本地確診個案持續增加。九倉置業（1997）旗下時代廣場昨日向商戶發通告稱，有商店職員的親屬確診新型冠狀病毒，目前正進行自我隔離，網傳涉事商店為時代廣場Fendi分店，而謝瑞麟（0417）時代廣場分店亦暫時關閉。

據通告指，商場昨日凌晨接獲通知，3樓一間商店的一名職員的非緊密接觸者親屬，被確診感染新型冠狀病毒。該名職員並非與患者同住，在1月26日與患者見面之後沒有再接觸，至今該名職員亦沒有出現任何病徵，現已根據當局指示進行自我隔離。

時代廣場指，為安全起見，已進行了全面徹底清潔和消毒工作。商場自今年1月7日起，已全面加強衛生安排，包括定時以酒精或消毒液清潔洗手間、電梯和所有通道，並提供消毒抹手液予顧客等。時代廣場表示首要工作是保障商場顧客、租戶和工作人員的健康，將密切留意疫情發展，定期檢視迅速回應，加強防疫工作。

時代廣場證實一名商戶職員的親屬確診，網傳涉事商店為時代廣場Fendi分店。（網上圖片）

謝瑞麟時代廣場分店暫停營業

謝瑞麟於時代廣場分店發貼告示稱，為配合全城抗疫，減低新型冠狀病毒對員工及客戶的威脅，部分分店將會暫停營業，又指各區仍有其他分店照常營業。根據官網，謝瑞麟在香港有30間分店。

而謝瑞麟發言人表示，為配合全城抗疫及保障員工及客戶健康，集團一直積極採取相應的預防措施，因此集團適時靈活調配前線員工工作情況，而暫停部分分店營業。集團會密切留意疫情發展狀況，如有需要，會進一步作出適時調整。