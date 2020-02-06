特斯拉日內由牛轉熊　巴克萊警告﹕仍有60%下跌空間

圍繞特斯拉股價的狂熱不禁讓人聯想到過去的泡沫，如2000年代初的互聯網泡沫和2017年的比特幣。

《財聯社》報道，特斯拉股價2月5日一度重挫逾20％，創出史上最大日跌幅，上演了「一日之內牛轉熊」的戲劇一幕。此前一天，該股上漲14%，至887.06美元。

多位投資人和分析師集體出動，警示特斯拉當前的市值已經脱離基本面，其中包括巴克萊分析師和大淡倉史蒂夫·艾斯曼（Steve Eisman）。

過去三天，超過22,000名投資者首次在千禧一代青睞的股票交易應用程序「 Robinhood」上購買了特斯拉的股票。另外，當您在Google搜索引擎中鍵入「我應該」時，第一個自動推薦會顯示「購買特斯拉股票」。

巴克萊報告籲小心泡沫

巴克萊對此提出警示。該行汽車分析師布萊恩·約翰遜5日發佈了一份名為《像1999年那樣的派對》的報告，警告投資者，特別是年輕投資者當心特斯拉泡沫。

約翰遜在報告中寫道：「對於那些衝進特斯拉股票的年輕投資者來說，我不想讓自己聽起來好像是個老古板，但最近的價格走勢讓人想起了1999年的納斯達克。」

這位分析師指出：「我們仍然認為特斯拉從根本上被高估了。」他將特斯拉目標價從200美元上調至300美元。這意味着，相較於2月5日收盤價735美元，特斯拉仍有60%的下跌空間。

一些投資者表示，特斯拉股價的狂熱意味着風險正在臨近，或許下跌只是剛剛開始。（新華社）

作為大淡友的史蒂夫·艾斯曼則說，他已經放棄對這家公司的沽空押注。艾斯曼於2018年7月首次披露了自己對特斯拉股票的淡倉頭寸。在2008年金融危機前，他曾因沽空次級抵押貸款而聞名於世。

艾斯曼5日表示：「我剛剛進行了平倉。每個人都有一個疼痛閾（pain threshold）。當一隻股票因其增長勢頭而不受估值限制並有點類似邪教時，就必須走開。」