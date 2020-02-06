溝通一年無果　華為控告美國威瑞森通訊侵權

中國通訊設備大廠華為已經對美國無線通訊業者威瑞森通訊（Verizon Communications）採取法律行動，指控後者在未取得授權下使用該公司12項專利。

《路透》報道，在向德州東區及西區法院遞交的訴訟文件中，華為指控威瑞使用其在電腦網絡、下載資料安全、以及視頻通訊方面的技術，除了尋求使用其技術的補償之外，也尋求收取當下的相關專利使用費。

威瑞森通訊先前對於與華為間的專利爭議不予置評。

華為首席法務官在一份聲明中表示，「威瑞森通訊的產品和服務受惠於華為多年研發的專利技術。」

「華為只是要求威瑞森通訊尊重公司在研發方面的投資，如果要使用這些專利就應該付費，不然就不該在其產品及服務中使用這些專利。」

據悉，華為每年投入10%至15%的收入用於研發，過去十年累計研發費用超過700億美元，全球專利超8萬項，單在美國就有1萬多項。

華為方面指出，專利許可是業內通行做法，華為已與ICT企業簽署了超過100份授權協議，自2015年來獲得超過14億美元的許可費收入。

另外，華為已經為使用專利技術支付超60億美元，80%都流向了美國企業。

華為從2019年2月開始與Verizon接洽，雙方進行了至少6次會晤，當時華為宣稱Verizon侵犯了200多項專利。至於此次起訴的12項，據說是因為事實最清楚、證據最確鑿。

但一名直接知悉事態的消息人士表示，華為無法提出賠償數字，因沒有關於使用這些專利給威瑞森通訊的服務帶來多大貢獻的詳細數據。