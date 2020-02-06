【收市總結】港股升706點　連彈4日累升1181點

撰文：張偉倫
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港股連升4日，4日內累計升幅達1,181點，收復了上周累跌逾1,600點的大部份失地。今日大市上揚，既受惠美國勁升近500點，以及內地從下周五起，對750億美元美國出口至中國的貨品關稅稅率減半有關。大市今日曾升逾800點，全日升幅亦超過700點。
恒生指數收市報27493點，升706點；國企指數收市報10764點，升270點，升706點。
電訊股及具有5G概念股份受惠，中國移動（0941）勁升5.4%，成為今日表現最佳藍籌股，收市報67.15元，中國電信（0728）升3.6%，收市報3.14元，中國聯通（0762）升4.1%，收市報6.81元，京信通信（2342）升2.4%，收市報3元。
科技股方面，微盟集團（2013）升21%，收市報5.1元，同程藝龍（0780）升2.9%，收市報11.48元，騰訊控股（0700）重上400元，升2%，阿里巴巴（9988）升0.8%，收市報217.4元，美團點評（3690）升2.2%，收市報101.7元。
地產股今日亦上揚，恒隆地產（0101）升4.9%，收市報17.26元，恒基地產（0012）升3.1%，收市報36.4元，新鴻基地產（0016）升2.7%，收市報113.5元，新世界發展（0017）升2.4%，收市報10.16元。
內需消費股方面，康師傅控股（0322）升3%，收市報14.48元，恒安國際（1044）升3.6%，收市報62.25元，CEC國際（0759）升2.3%，收市報0.5元。