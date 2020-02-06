特斯拉升勢停不了　產業鏈掀漲停潮

特斯拉首先拉動上游產業鏈需求，包括動力電池以及上游的電池材料，電機、控制器等其他新能源汽車的關鍵零部件及材料。

《21世紀經濟報道》報道，在特斯拉的帶動之下，中國國內新能源汽車產業鏈再度沸騰。

伴隨特斯拉股價的飆升，A股特斯拉概念股一騎絕塵，以寧德時代、旭升股份、安潔科技為代表的供應商更是連續兩日漲停，成為疫情期間除醫藥股外，A股市場表現最為強勁的板塊之一。

「特斯拉銷量增長以及股價上升，多少打消了一些對於新能源汽車產業的疑慮，所以對於中國國內的新能源汽車整車銷量的提升和整個產業的發展有正向促進作用。」 2月5日，伊維經濟研究院研究部總經理吳輝受訪表示。

2019年特斯拉全年實現營收245.8億美元，全年淨虧損8.6億美元，收入和業績均好於市場預期，現金流持續改善。

特斯拉股價的暴漲，帶動中國國內供應商二級市場走強，拓普集團、均勝電子和貝斯特等中國零部件廠商均公告了他們與特斯拉上海工廠的合作，並迎來了股價連續上漲。

寧德時代連續2日升停板

在一眾供應商當中，鋰電龍頭寧德時代無疑是最為風光的一個。剛剛宣布進入特斯拉核心供應商名單的寧德時代，先是在A股三千餘股跌停的「暴跌日」逆勢大漲3.67%，後又在2月4日至2月5日連續兩個交易日封漲停。

寧德時代總市值超過3,600億元人民幣，超越萬科A和海康威視，居於深市第四大市值股，同時穩居創業板「一哥」位置。

寧德時代在公告中披露，擬與特斯拉簽訂協議，約定寧德時代將於2020年7月至2022年6月向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，協議未確定採購數量及金額，最終銷售金額以特斯拉發出的採購訂購單實際結算為準。

「寧德時代主要給特斯拉供應動力電池，佔整個電動汽車成本比重較高，特斯拉在中國生產以降低成本，對於中國國產動力電池的需求是迫切的。另外，政府層面對於特斯拉的中國國產化比率應該有一定要求，而中國國內的動力電池企業能夠入特斯拉供應鏈的不多，所以對寧德時代動力電池的需求量肯定不少。」吳輝表示。

他進一步指出：「寧德時代短期股價可能上漲過快，但是從長期來看，一旦汽車電動化趨勢確定，寧德時代肯定是最大的受益者。」

寧德時代市盈率已逾80倍

截至目前，寧德時代動態市盈率已經高達80.87倍，顯著高於同行業其他上市公司，同時是電氣部件與設備行業平均43.47倍市盈率的近兩倍。

華南一傢俬募機構基金經理指出：「我們覺得寧德時代當前走勢是可以的，但是未必長久，目前整個新能源汽車行業並沒有想象中那麼好，未來賣得怎麼樣還說不好，當前股價的暴漲主要是基於預期的炒作，（短期內）寧德時代產品佔特斯拉產業只是很少一部分。」

「目前寧德時代的具體供貨情況還沒發佈，不好對未來的發展空間做評價。」2月5日，上海一家大型券商電新行業分析師受訪表示。

中長期來看，新能源產業鏈中不少中國上市公司受益於特斯拉的本土化帶來的利好。（新華社）

當然，也不乏看好的聲音。「2019年下半年以來，新能源產業鏈無論是從材料的價格還是股價，我認為都觸底了，2019年11月底以來的反彈，也是對前期長期下跌、一年一年下跌的恢復性上漲。」2月5日，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長於清教受訪指出。

東興證券研報顯示，寧德時代是本次雙方合作的直接受益者。此外，銅箔供應商嘉元科技、鋰電隔膜供應商恩捷股份，以及容百科技、中鋰新材（中材科技）、璞泰來、格林美、星源材質、先導智能等多家公司均已披露成為寧德時代的供應商，這些企業有望間接受益。