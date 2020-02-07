道指升88點　美股三大指數創收市新高

因業績和經濟數據理想，美股三大指數均創收市新高，連續第四個交易日上升。道指收升88.92點，報29379.77點，漲幅為0.3%；納指升63.47點，報9572.15點，漲幅為0.67%；標普500指數漲11.09點，報3345.78點，漲幅為0.33%。

美股大股指全線上漲，迎來日線四連陽。（路透社）

美國上週首次申請失業救濟人數降至4月中以來最低，進一步表明該國就業繼續保持增長動力。勞工部周四公布數據顯示，截至2月1日當週首次申請失業救濟人數減少15,000人，至202,000人。彭博調查顯示，經濟學家預估中值為215,000人。波動較小的四周均值降至211,750人。

達拉斯聯儲主席卡普蘭（Robert Kaplan）表示，預計2020年美國經濟將保持穩健增長，GDP增速為2%至2.25%。目前貨幣政策寬鬆且合適，沒有看到任何需要調整的迹象，預計美聯儲年內將按兵不動。考慮到貿易形勢愈加穩定，這將使全球經濟增長前景更為樂觀。

推特（Twitter）暴漲15%，創2017年10月以來最大單日漲幅。財報顯示，公司去年四季度營收按年增長11%，史上首次超過10億美元，達到10.1億美元。此外，Uber盤後大漲近10%，財報顯示，公司去年四季度營收40.7億美元，按年增長37%。

中概股方面，嗶哩嗶哩收漲13.24%，創收盤紀錄新高，愛奇藝漲4.29%，騰訊音樂漲3.09%，拼多多漲1.85%，百度漲1.84%，京東漲1.10%，阿里巴巴漲0.31%，瑞幸咖啡跌2.78%，蔚來汽車跌7.08%。

摩根大通策略師帕尼吉佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou ）表示，雖然美國有所反彈，不建議追高入場，但目前也不是清倉的時機，建議在控制風險的情況下維持適當的倉位。

AmeriVet Securities利率交易主管法拉內羅（Gregory Faranello）認為，投資者恐慌情緒漸淡，市場恢復到正常的環境，如果即將公布的非農就業報告好於預期，10年期美債收益率將回到1.65%的上方，這點毫無疑問。