中國旅遊業百萬訂單退訂：最大問題現金流

隨着武漢肺炎疫情的發展，中國旅遊業全鏈條的企業也一直在升級對遊客的退改保障措施，現金流是起面臨的最大問題。

《澎湃新聞》報道，在新型冠狀病毒疫情下，中國在線旅遊平台，包括攜程、飛豬、去哪兒網、馬蜂窩等平台自1月21日起，多次升級免費退款保障，其中免費退改的產品涉及地區從武漢升級到湖北，再升級到全中國；免費退改的機票酒店從境內升級到境外，退改涉及訂單的時間也逐漸延長。

由此，也引發了行業內長達半個月的旅遊訂單「退訂潮」。

報道指出，隨着退改保障的升級，攜程平台訂單的退訂量增長約20%。根據攜程1月30日公布的「春運退訂大數據」，攜程在旅遊度假方面退改的春節訂單達到百萬個，機票方面收到的退改訴求總量達數百萬個，較日常增長近10倍。其中，1月24日（除夕）當日迎來退改最高峰。

飛豬方面稱，其平台上境內行程訂單退訂率基本在70%至80%，境外行程訂單退訂率在40%至50%，機票、火車票、酒店退訂量最大。其中，湖北省的訂單退訂最為集中，此外國民選擇春節度假最為集中的目的地，例如三亞，退訂率也非常高。

在疫情影響下，多少旅客已取消行程。（新華社）

去哪兒網在接受採訪時稱，由於非自願退款的數量呈幾何式的上漲。自第一份文件下發以來，去哪兒網平台上非自願退款上漲了10倍以上。

馬蜂窩方面表示，疫情期間，其平台每天產生的退訂訂單量是正常期間的近20倍。

報道稱，退訂量大量增長影響在線旅遊平台的現金流問題。

多家在線旅遊平台表示，因需要保障消費者的即時退款，平台都需要先行墊付資金。而在目前新訂單減少，原有訂單大量退訂，以及退改訂單時限不斷延長的情況下，平台都有資金方面的壓力。

有業內人士向《澎湃新聞》表示，在線旅遊平台使用自有資金先行賠付的，後續或很難拿回所有的墊付資金。「能拿回50%已經不錯了」，該人士稱。