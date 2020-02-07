【中午收市】港股升勢告終　半日跌214點

撰文：張偉倫
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港股連升4日後，今日暫告一段落，其中手機設備股及石油股均向下，拖累大市回落。
恒生指數中午收市報27279點，跌214點；國企指數中午收市報10658點，跌107點，成交額為528億元。
手機設備股表現理想，舜宇光學（2382）跌2.8%，中午收市報127.4元，瑞聲科技（2018）跌1.5%，中午收市報58.15元，通達集團（0698）跌1.1%，中午收市報0.9元，鴻騰（6088）跌1.2%，中午收市報2.39元。
石油及石化股亦向下，中國海洋石油（0883）跌2.4%，中午收市報12.3元，中國石化（0386）跌1.6%，中午收市報4.2元，中國石油（0857）跌1.4%，中午收市報3.48元。
濠賭股方面，銀河娛樂（0027）跌1.7%，中午收市報54.05元，金沙中國（1928）跌0.4%，中午收市報38.85元，永利澳門（1128）跌2.8%，中午收市報17.18元，美高梅中國（2282）中午收市報11.38元，無升跌。
科技股方面，騰訊控股（0700）跌0.8%，中午收市報396.8元，阿里巴巴（9988）跌0.9%，中午收市報215.4元，美團點評（3690）跌0.8%，中午收市報100.9元。