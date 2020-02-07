華為起訴Verizon後續：Verizon強硬回應稱之為偷襲

華為起訴Verizon事件引發全球科技產業關注，並在互聯網上持續發酵。作為被起訴方的Verizon對此發表了強硬的回覆：華為的起訴是對Verizon公司和美國的「偷襲」。

《騰訊網》報道，華為的起訴書稱，自2019年2月以來，華為和Verizon進行了6次面對面的會議，並向Verizon提供了詳細的專利清單和Verizon使用華為專利的事實證據，2020年1月21日在紐約也與Verizon進行了會晤，但雙方至今無法就許可條款達成一致。

Verizon回應稱，華為的起訴是對Verizon公司和美國的「偷襲」，是一種公關手段，Verizon將不遺餘力捍衛自己的權利。

華為﹕雙方無法就許可條款達成一致

從Verizon的聲明來看，迴避了專利侵權一事並對華為不事先知會表示不滿。而華為方面則表示：公司與Verizon已經進行了較長時間的談判，並向Verizon提供了詳細的專利清單和Verizon使用華為專利的事實證據，但雙方至今無法就許可條款達成一致。

事件起因為2月6日，華為公司宣布在美國德克薩斯州東區和西區法院向美國運營商Verizon提起訴訟，請求Verizon對其網絡中使用的十幾項專利支付費用，同時要求Verizon就其專利侵權行為對華為進行賠償。

這12項專利涉及計算機網絡、下載安全和視頻通信等領域。華為表示，Verizon正在提供的技術和服務，如思科集成服務路由器、聚合服務路由器、網絡融合系統、Nexus交換機、Catalyst交換機和雲服務路由器1000V系列，都侵犯了華為的專利技術。

事件起因為2月6日，華為公司宣布在美國德克薩斯州東區和西區法院向美國運營商Verizon提起訴訟，請求Verizon對其網絡中使用的十幾項專利支付費用，同時要求Verizon就其專利侵權行為對華為進行賠償。

華為首席法務官宋柳平博士表示：「Verizon的產品和服務受益於華為的專利技術，這是華為多年來研發投入的成果。」報道稱，Verizon的有線業務部門（包括語音、數據和視頻通信產品）在2018年創造了298億美元的收入。