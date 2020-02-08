【武漢肺炎】蘋果供應商富士康傳要求員工暫時勿返深圳

彭博社引述一份企業備忘錄內容顯示，為蘋果等手機制造商提供產品加工服務的富士康（Foxconn）要求其位於中國深圳工廠的員工在2月10日前不要返回深圳，以便遏制這場新型冠狀病毒肺炎疫情進一步傳播，報道指，此舉顯示出這場疫情可能會擾亂中國製造業發展，進而使全球電子產品的供應鏈受到影響。

富士康在發給員工的短信中表示，為了保護所有人的健康安全並遵守中國政府制定的疫情預防措施，公司方面敦促員工不要返回深圳，在此期間公司會保障每位員工的工作權益，而具體的復工時間公司將另行通知。報道續稱，富士康主要加工iPhone手機的工廠位於河南鄭州，但深圳是該公司在中國大陸總部的所在地，在那裏有工廠負責加工少量的iPhone手機。

香港《南華早報》則指出，蘋果與富士康是最早嘗試對新型冠狀病毒肺炎可能造成的影響進行量化的公司，其中富士康不久前曾下調2020財年的營收增長預期，此舉預示着蘋果精心調整的生產鏈有出現斷裂的風險。

富士康目前是全球最大的電子產品製造商，2013年蘋果公司總裁庫克（左）曾造訪位於中國河南鄭州的富士康工廠。（Reuters）

但另一方面，根據富士康北京時間2月6日發佈的消息內容顯示，該公司位於深圳龍華園區將首次導入口罩生產線並且此前一天實現了試產，而目前該公司正在申請產品資質認證，此外該公司還將視情況對外進行支援輸出，預計在2月底相關產能將達到日產200萬隻。

至於本次疫情會對中國經濟造成何種影響，中國國家主席習近平北京時間2月7日在與美國總統特朗普（Donald Trump）通話時表示，中國疫情防控有關工作正在逐步取得成效，中方完全有信心與能力戰勝疫情，中國經濟長期向好的發展趨勢不會改變。