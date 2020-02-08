【武漢肺炎】美聯儲最新貨幣政策報告兩次提及中國疫情

美聯儲（Fed）發布2019年下半年貨幣政策報告，先後兩次提到了中國新型冠狀病毒肺炎疫情可能對全球經濟造成的影響。

在討論經濟增長（Economic growth）方面時，美聯儲指出，儘管2019年下半年美國國內生產總值（GDP）增長較該年上半年和2018年同期有所放緩，但由於貿易領域內衝突程度有所下降，當期美國經濟下行的風險開始減弱，不過近期中國新型冠狀病毒肺炎疫情可能發生的溢出效應對經濟前景構成了新的風險。

關於全球發展（International developments）方面，美聯儲指出，受制造業下滑，貿易緊張局勢加劇以及一些國家或地區發生動盪等因素影響，2019年除美國經濟以外的全球經濟增長出現了進一步放緩，雖然2020年初的一些企穩迹象顯示全球經濟增長正趨於穩定，但近期出現的新型冠狀病毒肺炎疫情可能會導致中國出現一定混亂，這種混亂進而可能會影響到全球其他經濟體，因此在經濟疲軟和通貨膨脹壓力加大的背景下，各國央行普遍採取了較為寬鬆的貨幣政策立場。

美聯儲認為，2019年美國經濟總體上保持了温和增長並且勞動力市場進一步增強，因此美國經濟保持了連續11年的擴張，

此外美聯儲未在報告中就未來是否繼續降息一事進行明確說明，對此美聯社援引業內人士的說法稱，預計2020年美聯儲將維持利率不變，但如果相關風險對美國經濟增長構成了威脅，美聯儲仍有可能採取降息舉措。

2019年美聯儲曾先後採取過三次降息舉措。（Reuters）

同天美國勞工部發布報告稱，今年1月份美國新增22,5000個就業崗位並超過預期水平，失業率微升至3.6%並處於歷史低位。美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體推特（Twitter）上再次用「JOBS，JOBS，JOBS」（譯為「工作，工作，工作」）對此進行評論。

另一方面，據美國消費者新聞與商業頻道報道，2月7日美國經濟學家埃德•海曼（Ed Hyman）表示2020年一季度中國GDP將出現「零增長」，因為疫情導致中國民眾消費大幅減少，而美國經濟不會受到疫情影響，因為「美國非常穩固」。

截至2月7日美股收盤時，美股標普500指數報3324.74點，較上一交易日下降0.62%，道瓊斯指數報29,073.59點，較上一交易日下降1.04%，納斯達克指數報9,514.17點，較上一交易日下降0.60%。