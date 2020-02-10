港視上月訂單額飆50%　預告增長動力延至2月　推5招改善客戶體驗

全港搶口罩兼網購「避炎」，帶動HKTV mall 母企香港電視﹙1137﹚1月營業額大升。

集團宣布，自2020年1月開始，集團網購平台及門市業務之訂單總商品交易額及訂單數量持續上升。

每日訂單數量按年升64.7%

1月平均每日訂單數量為22,400，按年升64.7%；平均每日訂單總商品交易額達1,090萬元，按年大升49.3%；期內，平均訂單值為488元，按年減9%。

1月每月訂單總商品交易額為3.38億元，大升49.6%。

集團認為，業務量的增加可能因為2019年的增長動力的效應而來，加上在目前情況下香港人對前往人多擠迫的地點的意欲亦減弱，因而將購物需要改變至網上購物平台包括 HKTVmall，並增加於網上平台購物的頻率。

此外，港視指，根據最新的業務表現，2020年2月首9的增長動力及營運狀況均較1月同期更強，董事會預期此增長動力將延續至整個2020年2月。

5招改善客戶體驗

鑑於2020年1月瀏覽量及訂單量比預期增加，目前客戶在本集團的電子商貿平台 HKTVmall 購買熱賣產品時需面對較長的下載時間及難以付款，而訂單送貨或自取時間亦可能延長。為了改善有關情況，集團管理層已就現有資源分配及配送設備進行檢討，將在未來數星期陸續推出額外措施以改善客戶體驗。

1.建立獨立的「邀請購買」平台，將熱賣產品例如個人健康設備的繁重瀏覽量，從 HKTVmall 分流至此新平台。客戶需在新平台上，預先登記每件想購買的熱賣 產品，在特定指定時間系統將根據產品庫存，會作出隨機分配並發出一個獨特 號碼予獲分配的客戶，於 HKTVmall 購買時使用。

2.將 HKTVmall 的客戶基礎分為若干不同類別，根據過往購買能力及行為決定購買優先次序，以改善處理時間及付款程序。

3.在自動執貨及分貨系統的協助下，為舒緩物流中心的執貨及包裝資源，集團正研究增加額外工作輪值，並加強與現有商戶合作，以及致力增加新商戶以增 加客戶從商戶購買的比率。

4.本集團正與多個知名零售連鎖店商討，拓展訂單自取網絡，為客戶增加地區上的便利及自取時段。現時，集團已經與其中一家現有商戶 Foodwise 合作，增加7個自取點。集團亦期望其他零售連鎖店將加入，令 HKTVmall 的訂單可在其指定分店取貨。

5.集團正在增加外判物流資源，包括第三方物流公司及個人，以拓展送貨到戶的配送容量並舒緩延長的送貨等候時間。