中國1月CPI按年上漲5.4%　豬肉價格升116%

2月10日，中國國家統計局發佈的2020年1月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據顯示，中國1月CPI按年增長5.4%，預估為4.9%，前值為4.5%。

從按月看，CPI由2019年12月持平轉為上漲1.4%，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎疫情因素影響。其中，食品價格由12月下降0.4%轉為上漲4.4%，影響CPI上漲約0.96個百分點；非食品價格上漲0.6%，漲幅比12月擴大0.5個百分點，影響CPI上漲約0.43個百分點。食品中，鮮菜和豬肉價格分別上漲15.3%和 8.5%，鮮果和水產品價格分別上漲5.5%和4.5%。雞蛋、雞肉和鴨肉供應充足，價格分別下降3.7%、1.7%和1.0%。

非食品中，受春節前城市務工人員返鄉影響，部分服務價格上漲明顯，其中美髮、家政服務、車輛修理與保養價格分別上漲5.2%、4.7%和4.6%。受前期成品油調價影響，汽油和柴油價格分別上漲2.7%和3.0%。

從按年看，CPI上漲5.4%，漲幅比12月擴大0.9個百分點。按年漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有2020年與2019年春節錯月、2019年對比基數較低的因素。其中，食品價格上漲20.6%，漲幅擴大3.2個百分點，影響CPI上漲約4.10個百分點；非食品價格上漲1.6%，漲幅擴大0.3個百分點，影響CPI上漲約1.29個百分點。

食品中，鮮果價格下降5.0%，連續四個月下降；雞蛋價格上漲2.8%，漲幅回落4.5個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格漲幅在10.4%至20.2%之間，均有不同程度回落；豬肉價格上漲116.0%；鮮菜價格上漲17.1%。非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、交通和通信價格分別上漲2.3%、2.2%和0.9%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。據測算，在1月份5.4%的按年漲幅中，2019年價格變動的翹尾影響約為4.0個百分點，新漲價影響約為1.4個百分點。

PPI按月持平，按年由降轉漲。從按月看，全國PPI連續兩個月持平。其中，生產資料和生活資料價格均持平。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有17個，下降的18個，持平的5個。主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲4.3%，比12月擴大0.5個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲1.8%，擴大1.1個百分點。由漲轉降的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降0.6%；非金屬礦物製品業，下降0.1%。降幅收窄的有煤炭開採和洗選業，下降0.6%，收窄0.2個百分點；化學原料和化學制品製造業，下降0.4%，收窄0.4個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業由降轉漲，上漲0.6%。

從按年看，PPI由12月下降0.5%轉為上漲0.1%。其中，生產資料價格下降0.4%，生活資料價格上漲1.3%。主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲17.5%，比12月擴大11.7個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2.4%，擴大1.3個百分點。由降轉漲的有石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲4.6%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲0.7%。煤炭開採和洗選業下降4.1%，降幅擴大0.5個百分點。化學原料和化學制品製造業下降4.3%，降幅收窄0.9個百分點。據測算，1月份0.1%的按年漲幅均為去年價格變動的翹尾影響。