廣州公司研AI操控全自動口罩機　日產15萬片口罩

面對市場口罩需求量大的情況，廣州普理司科技加快科技將3C產品質量檢測機改造為柔性AI（人工智能）視覺全自動口罩機。

內媒《科技日報》報道，該公司利用AI（計算機視覺）進行鑑別和操控的視覺數字全自動口罩機，將於2月10日實現量產，單機產量可達每分鐘120片，日產口罩超15萬片。該款全自動口罩機的一大特點是採用模塊化柔性設計，能避免未來因口罩需求量的劇烈變化導致的產能浪費，當對口罩的需求量減少時，又可以改裝回原來的視覺檢測設備。

「疫情過後，這台設備可做塗布機，也可應用在許多3C類電子消費產品的生產線上，如各種卷材外殼、柔性顯示屏幕、柔性電路板等的質量檢測。」廣州普理司科技有限公司創始人、董事長林小博表示。

相比傳統口罩機，這款機器生產更集約、更穩定，佔地面積更小，可滿足長時間運行需求，實現強大的口罩生產能力。林小博介紹說，這款口罩機是中國首發柔性AI視覺口罩機，可大大提高口罩的生產效率。

隨着武漢肺炎疫情的蔓延，口罩成為當下中國社會最稀缺的資源。（新華社）

「從2月6日啟動技術攻關項目到2月8日完成，僅用時3天，2月9日實現試產，2月10日開始量產。」林小博說道。

整個口罩的生產過程集「過程質量檢測，機器人引導、定位、識別、信息採集管理和自動化生產線集成應用」於一體，搭載視覺檢測設備保證每個出品都是合格的產品。據介紹，該款型號全自動口罩機的滿產月產量可達50台。