中國疫情負面效應加劇：北京K歌之王倒閉 （自媒體稿不用）

中國因疫情而關閉許多工廠，在遏制疫情蔓延之際，也令中國經濟受到打擊。

新冠病毒陰影籠罩下，北京市宛如空城，商鋪大多關門不做生意。（Reuters）

此前曾有報道稱，北京K歌之王要與全體員工解除勞動合同。

國是直通車北京時間2月8日報道，京K歌之王宣布將於2月9日，也就是北京市準備正式上班的前一天，與全部員工、200多名員工解除勞動合同。根據北京K歌之王的計劃，這只是初步的方案，如果有30%的員工不同意，公司將進入破產清算的結果。

與此同時，中國大型餐飲連鎖海底撈也受到衝擊。

根據海底撈2019年中期報告，截至6月30日及截止該日止六個月內，海底撈從國內市場獲得的收入為104.2億元，簡單計算，平均每天（按6個月180天計算）海底撈的國內收入為5,789.6萬元。套用這個單日收入數據，海底撈休市15天，損失收入約為8.68億元。

同時，根據中期報告，海底撈海內外員工總數為88,378，其半年總員工成本為36.52億元，相當於海底撈每天支付的員工成本約為2029萬元。就按這個數字計算，休市15天，海底撈若正常承擔員工成本，則要為此付出3億元的人工成本。

考慮到此時正值春節，海底撈的實際損失還會更多。據《華夏時報》記者了解，2019年春節，餐飲業有不錯的成績，全年總收入約4.67萬億元，春節貢獻全年餐飲行業收入比例為15.5%。

業內估算，僅從銷售額損失和員工成本支出來看，海底撈休市15天，已損失了超過11億元。