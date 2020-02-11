亞馬遜等多家企業因疫情退出世界移動通信大會會議

路透社報道，美國零售業巨頭亞馬遜宣布將退出2月23日至27日在西班牙巴塞羅那舉行的2020年世界移動通信大會（Mobile World Congress 2020），此舉意味着亞馬遜成為繼LG電子、愛立信（Ericsson）、英偉達（Nvidia）之後的第四家宣布退出本次大會的巨頭企業。

亞馬遜在相關聲明中表示，退出的原因是「新型冠狀病毒疫情的爆發以及對該疫情的持續關注」。

世界移動通信大會對全球5G產業發展來說十分重要。（Reuters）

另一方面，就在亞馬遜宣布退出的前一天，大會主辦方全球移動通信系統協會（GSMA）曾表示將採取針對中國參展商的防疫舉措，比如不允許中國湖北省的參展商出席會議以及中國參展商以及遊客須出示關於他們此前在中國境外待14天的證明等。

根據以往經顯示，每年大約會有5千名至6千名大會訪客來自中國並且中國參展商會花費數百萬美元以開拓市場。

此外華為與中興此前均表示將出席本次大會並採取了一些防疫舉措，比如將參展員工進行隔離併為歐洲員工購買相關保險等。

據瞭解，西班牙當地時間2月9日確診了該國第二例新型冠狀病毒肺炎病例，而該名患者是一名英國籍公民並且是在西班牙旅遊勝地馬約卡島（Mallorca）確診的，目前他的3位家人正在接受隔離觀察。