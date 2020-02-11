道指升170點　納指創新高

美股三大指數全線上升，道指收升174.31點，報29276.82點，漲幅為0.60%；標普500指數升24.38點，報3352.09點，漲幅為0.73%；納指上漲107.88點，報9628.39點，漲幅為1.13%。

中概股普遍上升，京東漲0.28%，百度漲0.11%，網易漲3.75%，拼多多漲0.64%，騰訊音樂漲1.47%，網易有道漲39.48%，無憂英語漲20.21%，流利說漲13.82%。

美股升勢持續。（Reuters）

美國1月份消費者通脹預期數據為2.50%，預期為2.4%。

美聯儲理事米歇爾（Michelle Bowman）表示：美國經濟前景十分樂觀，美國失業率水平低、通脹逐漸升至目標水平。

韋德布殊證券公司（Wedbush Securities）的股票交易部董事總經理薩哈克·馬努埃利安（Sahak Manuelian）表示，「盈利表現一直都相當強勁，公司的業績數據略微有所好轉，而業績指引看起來也很不錯。市場真的挺住了。」

獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）的首席投資官克里斯·扎卡雷利（Chris Zaccarelli）認為，「只要投資者沒有感受到衛生事件對企業盈利和美國經濟的威脅，那麼在經濟數據變好以及企業盈利好於預期的背景之下，美股市場就可以繼續走高。」