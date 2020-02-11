【A股開市】內地三大股指高開　滬指升0.14%　口罩概念股走弱

內地三大指數高開，滬指升0.14%，深成指漲0.2%，創業板漲0.1%。

其中，醫藥板塊早盤跳水，四環生物、雅本化學、永太科技、江蘇吳中跌停，南衛股份逼近跌停，博騰股份、魯抗醫藥跟隨下挫。

口罩概念走弱，南衛股份、新鄉化纖跌停，陽普醫療、海王生物、奧美醫療等跌逾8%。

農業板塊集體高開，敦煌種業、大北農漲停，荃銀高科、農發種業、豐樂種業紛紛高開。

消息面上，中國國家主席習近平在北京調研指導新型冠狀病毒肺炎（NCP）疫情防控工作時強調，加大相關試劑、疫苗、藥品的研發力度，爭取早日取得突破。中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議強調：對阻斷物流、阻礙正常復工等方面問題，發現一起解決一起。

分析普遍認為，新冠肺炎疫情對中國經濟影響有限。（AP）

此外，面對口罩市場「一罩難求」這種情況，中國最大的醫衛用材料供應商中國石油化工股份有限公司（中石化）已經宣布開始生產口罩，目前還有比亞迪、寶駿汽車、富士康、爹地寶貝等公司迅速轉變生產線，跨界加入生產口罩的隊伍。

近兩週，「新型冠狀病毒肺炎」無疑是全球關注的焦點。隨着中國政府採取的措施逐漸生效、湖北省之外的新增病例持續下降，多位分析師認為「新型冠狀病毒肺炎」的影響將是短期的，長期影響比較小。