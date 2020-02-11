中國首季新車銷售按年跌幅料超25%

拓墣產業研究院2月11日發表報告稱，預期中國2020年第一季新車銷售按年將下滑超過25%，因新型冠狀病毒肺炎疫情重創汽車產業供需。報告指出，隨着新冠肺炎疫情爆發，截至2月5日中國內地共27座城市採封城或封閉式管理，超過60國限制中國公民入境，各地封城與延後開工等情況影響中國汽車生產、出口與銷售，同時蔓延至全球汽車供應鏈。

最早發佈封城的湖北省是中國汽車工業重鎮，年產量約佔全中國10%份額，其中武漢、十堰、襄陽更為車廠主要所在地。

除了整車廠受封城影響而導致產能受損外，汽車供應鏈斷鏈和缺工危機蔓延至全中國及海外，根據湖北省公布的汽車製造業企業數超過1,000家，汽車零部件供應商如法雷奧（Valeo）、博世（Bosch）和汽車天窗生產商Websto在武漢都設有生產據點。

在疫情嚴重導致封城的廠商之外，其他省份和城市也因為當地政府要求而延後開工，其中包括豐田（Toyota）、本田（Honda）、日產（Nissan）、福特（Ford）和特斯拉（Tesla）等知名車廠。

對中國市場來說，疫情對汽車產業的影響除了供給還包括需求，對於原先就處於內需疲弱的中國市場來說，需求勢必進一步縮小。（新華社）

拓墣報告稱，雖然車廠和相關零組件廠陸續規劃復工時間，但復工與產能恢復及正常運作之間存在差異，比起決定復工的時間點，掌握復工的產能更為困難。

春季開端是許多車廠上市新車的時間點，但若新車交期處於難以預期的情況則延後發表的機會增加，連帶受影響的是第一季新車銷售。拓墣產業研究院預期，中國2020年首季新車銷售將較2019年同期下滑超過25%。