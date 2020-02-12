納指與標普500指數　雙雙再創歷史新高

美股2月11日收盤大體走高，道指微幅下跌，標普500指數和納指則再創收盤歷史新高，市場消化美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）講話和經濟數據月。

早盤美股三大指數均再破頂，隨後美聯儲主席鮑威爾在國會證詞講話稿中表示美國經濟仍然存在風險因素，道指升幅縮窄，幾度轉跌。

美股迭創新高，引發分析師風險警告。（Reuters）

截至收盤，道指下跌0.48點，報29276.34點；標普500指數上漲5.66點，報3357.75點，漲幅為0.17%；納指上漲10.55點，報9638.94點，漲幅為0.11%。

數據及消息面上，美國勞工部2月11日公布的月度職位空缺和勞動力流失率調查（JOLTS）顯示，12月職位空缺減少了36.4萬個，至640萬個，為2017年12月以來的最低水平，且為連續第二個月減少。11月減少了57.4萬個，為自2015年8月以來的最大降幅。

有分析指出，美國12月職位空缺降至兩年低點，而招聘活動小幅增加，暗示近期就業增長加速的趨勢不太可能持續。

鮑威爾︰政策已經處於良好位置

鮑威爾在國會發表的半年度證詞中表示，在2019年的一系列降息之後，美聯儲的政策已經處於良好位置，只要有關經濟的最新信息大體上與這一前景保持一致，當前的貨幣政策立場就可能保持適當。

市場對鮑威爾的講話反應平淡，因其與鮑威爾和其他官員過去幾個月來所傳達的信息非常相似。

在美股迭創新高之際，有分析師警告稱，目前美股市場已處於盲目樂觀階段，預示股市可能即將見頂，市場看起來已經開啟了一次大調整，投資者的盲目樂觀顯得相當危險。