全球市場被蘋果統治　AirPods等真無線耳機今年銷量勢破1億副

市場調研機構Counterpoint Research給出的報告稱，2020年蘋果真無線耳機銷量可能突破1億（包含AirPods 、AirPods Pro、Powerbeats Pro等產品），繼續統治全球市場。

據內媒「硅谷分析獅」2月12日報道，報告中提到，真無線耳機的需求量遠超預期，在2019年第四季度全球真無線耳機市場規模達5,100萬副、66億美元，按年增加53%，全年銷量1.3億副，其中美國增長幅度最大，按年增長76%，佔全球份額的35%。

2017年3月18日，蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）出席2017年中國發展高層論壇首日經濟峰會活動。（新華社）

100美元以下品牌 小米表現搶眼

如果按照品牌劃分的話，蘋果以43%的銷量份額、62%的銷售額高居第一。小米、三星、QCY、JLAB、Jabra、JBL、Beats、Skullcandy和華為在銷量上分列2至10位，不過反觀銷售額的話，名次再次打亂，2至10名變成了Beats、Jabra、三星、華為、索尼、JBL、小米、JLAB和Skullcandy。

如果細分價格，100美元以上的真無線耳機中，蘋果的銷量份額超過70%，接下來是三星、Jabra、Beats、華為和索尼；100美元以下，小米表現搶眼，緊接着還有QCY、JLAB、Skullcandy、漫步者等。

分析師料武漢肺炎無損供應

2019年10月，蘋果發佈了全新的AirPods Pro 耳機，繼續幫助市場增長。AirPods Pro初期供應有限，但銷量也達到了600萬。蘋果真無線耳機銷量第一已經無法挑戰，各大廠商都在爭奪第二名，比如三星和索尼。

三星2019年售出800萬個Galaxy Buds，2020年發佈的Galaxy Buds Plus產品，包括噪音消除和其他高級功能和設計，以希望能擊敗競爭對手。

儘管人們擔心AirPods和 AirPods Pro可能會受到冠狀病毒爆發的影響，從而導致供應短缺，但蘋果分析師郭明錤對此表示樂觀，在1月份的投資者報告中表示，他預計中國公司Goertek將在2020年上半年開始組裝AirPods Pro。與Luxshare Precision一起增加第二家供應商將有助於改善供應。

有傳言稱，蘋果計劃用一套高端的入耳式耳機來完善其音頻可穿戴產品線。據郭明錤說，這是蘋果總部正在研發的產品，郭明錤未提供有關這些耳機的任何詳細信息，只是聲稱它們將支持藍牙。