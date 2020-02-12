【武漢肺炎】金管局余偉文：銀行體系有能力應對疫情衝擊

金管局總裁余偉文於《匯思》撰文，談及肺炎疫情下金融業的抗疫措施。他提到不少銀行採取了必要的應變措施及特別工作安排，包括暫停部分分行服務，對市民造成影響。目前，仍然有超過七成分行繼續營業，而全港自動櫃員機亦維持正常運作。金管局會繼續與銀行界保持密切聯繫，視乎疫情發展，作出妥善的部署及應變安排，若有需要調整分行運作安排，銀行會及早通知客戶。

以審慎監管原則彈性處理

中小企資金周轉問題方面，近日不少銀行響應金管局的呼籲，推出多項紓緩措施，協助受疫情嚴重影響的個人和企業客戶渡過難關。當中包括豁免「中小企融資擔保計劃」手續費，為物業抵押按揭貸款提供「還息不還本」安排，減免信用卡借款費用，及重組企業貸款還款期等等。這些措施有效地紓緩有困難的客戶的資金緊絀問題，有助減低疫情對經濟的負面影響。金管局歡迎這些舉措，並期望其他銀行能仿傚推出類似措施，與客戶共度時艱。此外，按證保險公司已釐清，會靈活處理「按揭保險」客戶向銀行申請「還息不還本」的個案。

余偉文稱，明白在這非常時期，銀行在營運或符合監管要求方面或會遇到一些困難，例如需要更多時間準備日常監管報表、財務報表等。銀行可向金管局反映遇到的問題，局方會盡量在維持審慎監管原則下彈性處理，與銀行共同尋求合適解決方案。

內部已啟動應變機制

他續指，金管局將繼續確保香港貨幣和銀行體系穩健。香港有龐大的外匯儲備作後盾，銀行體系資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，絕對有能力應對包括這次疫情的衝擊。最近一段時間，港元匯率和銀行同業拆息保持穩定，而股票市場雖然有所波動，但各類金融市場活動和金融基建系統均如常運作，足以證明香港貨幣金融系統的穩健和市場的信心。

金管局內部已經啟動應變機制，為可能出現的各種情況作好準備，確保在這非常時期能夠繼續有效執行各項主要職能。未來數月，香港經濟可能會面臨更多挑戰，局方會密切監察疫情和經濟的變化，與銀行業界保持緊密聯繫，務求使銀行服務的調整對市民的影響減至最低，並按情況變化為中小企提供進一步援助。另外，金管局會與公眾保持緊密溝通，以維持公眾對貨幣金融體系的信心。