【武漢肺炎】標普︰疫情加劇中國企業流動性和再融資風險

新冠病毒疫情內地大爆發，標普全球評級於《新冠病毒疫情考驗中國企業的現金流與流動性》報告中指出，事件可能給流動性已趨弱的中國企業，特別是小企業，帶來更大壓力。那些經營槓桿高、短期債務集中到期和流動性管理不善的企業受到的衝擊將更大。

標普全球評級中國企業信用研究分析師李暢表示，由於生產和消費的許多環節意外暫停，企業現金流將面臨嚴峻考驗。那些自身流動性對經營性現金流變動較敏感的企業的償債風險可能上升。雖然中國政府可能會推出更多援救措施，但這些措施的規模和效果可能有限。

上半年企業流動性都將承壓

中國中央和地方政府已採取了多種措施來控制病毒傳播，包括延長農曆新年假期，最大程度減少城市內部和城市之間的交通運輸，以及隔離那些在高風險地區有旅行記錄的個人。李暢認為，受這些措施影響，許多中國企業的經營性現金流可能會惡化。「儘管標普全球評級的基準假設是，冠狀病毒危機將在2020年3月在全球範圍內得到控制，但至少今年上半年企業的流動性都將承壓。」

2020年中國企業將迎來大規模債務到期，融資市場的風險厭惡情緒將使得那些較弱企業的融資道路更加困難。新冠疫情短期內會加劇企業的流動性和再融資風險，並會提高企業的違約風險。