星展集團全年純利升14%　香港區多賺近半成

星展集團公布，第4季純利按年升14.3%，至近15.1億（新加坡元，下同），收入按年增長7%至34.6億坡元。淨利息收入增長4%至24.3億坡元，手續費及佣金收入按年增長17%至7.4億坡元。

全年計，收入錄得145億元，按年增長10%；淨利息收入按年增7.5%至96.3億坡元，純利按年升14%至63.9億坡元。

香港區方面，全年純利按年增長4.9%，至14.3億坡元，收入錄得29.3億坡元，按年增長6.9%，當中淨利息收入升9.9%，至20.1億坡元；手續費及佣金收入則升8.1%至6.7億坡元，非利息收入跌逾52%至2.5億坡元。

末期息每股33坡仙

單計去年第4季，星展香港區純利為3.4億坡元，按年增長3%；收入按年升2%，至7.1億坡元，當中淨利息收入跌1.6%至4.9億坡元，淨費用及佣金收入升14.2%至1.7億坡元，其他非利息收入升6%至5,200萬坡元。

第四季不良資產減少3%至57.7億坡元，不良貸款比率維持不變，保持1.5%。普通股權一級比率按季增長0.3個百分點，至14.1%，主要由於純利增長所致。

董事會建議派發末期股息每股33坡仙，料年率化的股息為每股1.32坡元，按年增長10%。星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，期內業績優異，股本回報率13.2%創新高，董事會建議增派季度股息，反映業務產生盈利，以及為股東帶來回報的實力增強。