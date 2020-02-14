資金湧入美股期權市場　交易量增幅達77%

對美國大型科技公司的瘋狂看漲押注吸引了華爾街，並將股票推向歷史新高。與此同時，期權市場也掀起了波瀾。

高盛分析師最新發表研報指出，2月份與單一股票掛鈎的期權合約日均交易量創下歷史新高，較上個月增加27%，與6周前相較，增幅更多達77%，是近12個月均量的兩倍左右。

根據2020年年初至今的日均交易數據，單一股票期權的交易量幾乎快趕上了股票本身的交易量，最高達到了股票交易量的91%，是過去14年以來的最高。

多數分析認為，美國股市2020年的漲幅不會超越2019年。（新華社）

對此，分析人士表示，在歷經去年的股市大漲，美股價格已再次刷新歷史新高。不過，由於多數華爾街機構相信，2020年美股市場恐怕很難見到如2019年般的大漲，這使得投機者將目光轉向期權市場，盼望透過槓桿方式，擴大手中收益。

具體來看，這些交易量的飆升，更集中在少數的熱門股，包括特斯拉、亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、IBM等。

這也形成一種循環，投機資金愈看多，買更多看漲期權，迫使交易商也買進，造成股價上漲。高盛策略師在報告中稱，看漲買盤主導了這一漲勢，將個股的看漲傾向推升至一年高位。