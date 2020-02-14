軟銀公布三季報淨利潤下滑92%　孫正義考慮縮減願景基金二期規模

對於願景基金近期面臨的困難，孫正義堅持認為只是短期的。在渡過難關之後，軟銀仍然會繼續前進。

軟銀集團發佈了2019財年三季度報告（到2019年12月為止），交出了一份遠差於市場預期的答卷。上個季度，軟銀集團的淨利潤約為5.01億美元，遠低於投資者的預期。軟銀集團的淨利潤下滑了92%，營業利潤更是下降了99％。

拖累軟銀集團業績的最大禍首，正是願景基金。2019年第三財季，願景基金淨虧了20.49億美元。目前1,000億美元的願景基金一期已經結束投資期，軟銀正在募集第二期願景基金。因為一期基金表現不如人意，二期基金的募集困難重重。

此次軟銀集團三季報發佈的同時，軟銀集團董事長兼總裁孫正義公開表示：「這次，我正在考慮縮小（願景基金二期的）規模。」這是孫正義首次軟化立場，他在發言中承認：「許多人感到擔心、焦慮。」

作為阿里巴巴最大的股東，孫正義巔峰時期的眼光給了他一份安心。數據顯示，孫正義目前持有阿里巴巴約23%的股份。（知未網）

根據孫正義的介紹，軟銀計劃籌集期限比願景基金短的「過渡基金」，該基金的有效期至2029年。他補充說，尚未作出最終決定，包括基金的規模。另外，軟銀集團會繼續自己進行投資。

在說完縮減基金規模之後，孫正義繼續表示：「我想在較短的時間內做一些較小的事情，讓每個人都鬆一口氣，然後再正式做更大的事情。」