【中午收市】人行發功港股掉頭回升　半日升125點

撰文：張偉倫
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港股今早低開高走。大市今早低開48點，其後人民銀行宣布實施2,000億元人民幣中期借貸便利（MLF），利率較上一期低10個基點。受到此消息帶動，港股由跌轉升，曾一度收復28000點。
恒生指數中午收市報27940點，升125點；國企指數中午收市報10935點，升71點，成交額為505.08億元。
手機設備股今日表現理想，舜宇光學（2382）升3.5%，中午收市報134.8元，瑞聲科技（2018）升2.7%，中午收市報59元，通達集團（0698）升2.3%，中午收市報0.89元，信利國際（0732）升1.9%，中午收市報1.09元。
汽車股普遍上揚
汽車股同為投資者追捧對象，吉利汽車（0175）升3.3%，中午收市報14.96元，長城汽車（2333）升4.4%，中午收市報5.95元，華晨中國（1114）升3.3%，中午收市報7.3元。
濠賭股方面，銀河娛樂（0027）升0.8%，中午收市報57.65元，金沙中國（1928）無升跌，美高梅中國（2282）升0.9%，中午收市報11.82元。
中資電訊股亦上揚，中國移動（0941）升1.2%，中午收市報65.85元，中國聯通（0762）升1.2%，中午收市報6.79元。