匯銀被港交所DQ　須於本月25日前決定覆核　否則翌日起停牌

匯銀控股（1178）發出公告，指出接獲香港交易所（0388）在上周五（14日）的函件，有關函件指出，港交所認為公司未能根據上市規則第13.24條維持足夠業務運作，及擁有相當價值資產支持營運以保證公司股份繼續上市。因此港交所已根據上市規則第6.01（3）條決定暫停買賣股份。

根據函件公司獲准恢復買賣股份前，重新遵守上市規則第13.24條。根據上市規則第6.01A（1）條，若股份已連續停牌18個月，港交所可將其除牌。

據上市規則第2B.06（1）及2B.08（1）條，公司有權於接獲決定後7個營業日內，決定提交上市委員會進行覆核。因此若公司於本月25日之前並無作出覆核要求，股份會在本月26日上午9時起暫停買賣。在此之前，股份會繼續買賣。公司內部專業顧問審閱及考慮決定，並將考慮是否向上市委員會提出覆核要求。

公司董事指出，去年年中香港社會出現動蕩，及從今年初起中﹑港兩地爆發新型冠狀病毒已嚴重影響現有業務，且公司制定的部份拓展規劃因此中止及無法按計劃繼續進行，惟董事會將繼續竭力提高公司整體業績，並達成上市規則下的規定以維持上市地位。

匯銀今日下午1時復牌，截至下午2時31分，最新報0.202元，跌17.6%。