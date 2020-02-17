雷諾十年來首錄虧損　將大規模關閉工廠

法國汽車巨頭雷諾公司宣布，2019年公司經營出現虧損，這是2009年以來首次；有鑑於此，公司可能大規模裁撤工廠。

《法新社》報道，當地時間2月14日的記者招待會上，當被問及裁撤工廠涉及法國境內還是全球範圍時，雷諾臨時首席執行官德爾博斯說，「我們沒有任何禁忌，不排除一切可能」。

德爾博斯稱，雷諾的目標是在未來三年內減少至少20億歐元（1歐元約合1.08美元）結構性成本，集團計劃在2020年5月宣布具體計劃。

消息傳出後，工會當天做出反應，表示等待具體舉措及通知，也希望公司能「改變方向」。雷諾兩大工會CFE-CGC和CFDT對公司模糊不清的言辭表示擔憂。第三大工會CGT認為現在必須「改變方向，發展工業和社會福利」。

雷諾公司14日公布，其2019年淨虧損達1.41億歐元，主要原因是全球範圍的銷量下降和運營利潤下降。雷諾在日本的盟友日產在這一年運營不利，此外雷諾還放棄了7.53億歐元的税務抵扣（即國庫因多徵税向企業返還的額度）。

雷諾在2019年的汽車銷量下降了3.4%，賣出375萬輛汽車。2020年在全球市場走低的背景下，雷諾預計其運營利潤將繼續下降。

另外，和所有的汽車廠商一樣，雷諾必須在電動汽車領域大量投資，以達到歐盟的二氧化碳排放標準，遏制全球變暖的趨勢。德爾博斯對這項計劃表示擔心，因為「不知道消費者對電動車的嗜好如何」。