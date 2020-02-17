【武漢肺炎】企業要復工　先解決哪些困難？

撰文： 最後更新日期： 2020-02-17 21:15

安信證券研報指出，隨着復工復產的進一步推進，A股市場的結構性行情並不會改變，成長主線適度擴散。

研究機構《Wind資訊》報道，初略統計，除湖北疫情嚴重地區，其他省市都已經開展復工復產工作。自2月3日「全力支持復工復產以來」，中國復工率已經顯著上升。

其中，疫情較輕的貴州省已經在2月15日宣布，各州市、各縣、鄉村之間不再設置卡點，儘快回復生活、工作秩序。

據報道，繼2月10日復工後，2月17日，廣汽集團旗下整車企業在廣州的工廠：廣汽本田、廣汽豐田、廣汽乘用車、廣汽新能源、廣汽菲克廣州工廠也將陸續復產，為逐步恢復經濟秩序做貢獻。

建築施工類央企復工率逾8成

中國國務院國資委2月15日召開建築施工類中央企業復工復產工作視頻會議。與會者表示，目前96家中央企業所屬2萬餘戶主要生產型子企業（不包括商貿、金融、地產等類別的企業，建築施工企業按建設項目單獨統計）復工率達到81.6%。

2月16日，中國海關總署出台10條措施，支持外貿企業抓緊復工生產，促進外貿穩增長。

具體的措施包括：加大支持力度，緩解企業經營困難。簡化企業註冊登記或備案手續，對企業註冊信息發生變更的，除企業名稱需要通過網上提交變更申請外，其他註冊信息暫無需申請變更，待疫情結束後再行辦理相關手續。

華創證券近期研報稱，在抗擊疫情的同時復工復產，實際的困難並不少。首先，口罩等防護用品供應小於需求，復工並不容易。

目前口罩日供量可達1.22億隻，中國第二產業就業超過2億人口，扣除交運、醫療剛需行業，口罩能夠給第二產業就業人員的供應遠遠不夠，造成第二產業復工困難，形式依然嚴峻。

其次，部分員工返回後將面臨居家隔離要求，一般都有14天之久，加上各地防控標準和復工時間規定限制企業復工進程。