【收市總結】車股及手機設備股彈升　恒指高收曾重上28000點

人民銀行今日宣布進行2,000億元人民幣中期借貸便利（MLF），利率亦較上一期低10個基點。受到有關消息刺激，帶動A股高收，港股亦得以受惠而出現單日轉向，更一度收復28000點。當中車股及手機設備股表現最突出。

恒生指數收市報27959點，升144點；國企指數收市報10957點，升94點，成交額為956億元。

車股獲投資者追捧，吉利汽車（0175）升4.1%，收市報15.08元，長城汽車（2333）升4%，收市報5.93元，華晨中國（1114）升3.8%，收市報7.34元，廣汽集團（2238）升7.7%，收市報9.27元。

手機設備股方面，舜宇光學（2382）升2.8%，收市報134元，瑞聲科技（2018）升2.4%，收市報58.85元，信利國際（0732）升1.9%，收市報1.09元，通達集團（0698）升3.4%，收市報0.9元。

京信升近9%

5G概念股亦有好表現，京信通信（2342）升8.8%，收市報3.35元，長飛光纖（6869）升4.5%，收市報15.8元。

中資電訊股獲投資者支持，中國聯通（0762）升1.2%，收市報6.79元，中國移動（0941）升1.4%，收市報66元，中國電信（0728）升0.6%。

科技股高收，阿里巴巴（9988）升1.1%，收市報217.4元，騰訊控股（0700）升0.4%，收市報416.6元，美團點評（3690）升0.6%，收市報101.5元。