【武漢肺炎】7成企業現金流能維持3個月以上　私企資金不足

在武漢肺炎疫情下，目前中國大多數企業面臨的主要挑戰是現金流維持的問題，國有企業和外資企業的現金流較為充裕。

《第一財經》報道，中國對外經濟貿易大學國際商學院2月17日發佈《新型冠狀病毒疫情下的企業生存與發展之道》調研報告顯示，七成企業現金流能維持三個月以上，建議企業利用好政府給予的扶持政策，降成本，拓寬融資渠道，鼓勵實體經營企業打通線上業務渠道，重新審視自己的商業模式，將智能互聯技術更好地融入其中。

企業復工遲緩對現金流是一個大考驗。（Getty）

參與調研的企業中，69.23%的企業現金流能夠維持3個月以上，43.83%能夠維持在半年以上。這說明大部分企業還是有能力度過這次疫情難關的。但若疫情在三個月內得不到有效遏制，將有企業面臨破產風險。

數據顯示，採取不同商業模式的公司在現金流維持方面存在着差異。以線下經營為主的公司中，68.39%的現金流能夠維持3個月以上；而線上經營為主的公司中這一比例達到72.87%。總體來看，以線上運營為主的企業在資金維持方面更有優勢。

從企業性質來看，國有企業和外資企業的現金流較為充裕，維持公司運作時間較長，現金流維持運作時間長於3個月的比例分別為81.82%和78.83%；尤其是超過半數的國有企業現金流維持時間能夠超過一年。私營企業的現金流維持時間相對處於劣勢，41.23%的私營企業現金流不足維持三個月。因此，此次疫情對私營企業的負面效應要遠遠大於其他性質的企業。