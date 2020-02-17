國泰1月來港客運量大減四成　母企太古料上半年經常性業績遜去年

國泰（0293）今日公布國泰航空與港龍航空1月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，1月份的載客量與貨物及郵件運載量按年有所下跌，並預期2020年上半年業績表現較去年同期大為遜色。

1月份兩家航空公司合共載301萬人次，按年下跌3.8%，乘客運載率下跌1.3個百分點至84.7%，以可用座位千米數計算的運力則下跌0.3%。兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共15.2萬公噸，按年減少8.9%，運載率下跌1.4個百分點至60.2%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.2%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.4%。

而1月來港客運量按年減少40%，相對去年11月及12月期間的46%跌幅稍為改善；離港客運量於過去數月來首次上升，增幅為1%，主因今年的節日假期較去年較早開始。不過，集團稱隨新型冠狀病毒疫情愈趨嚴重，集團業務表現在月內最後一周迅速逆轉，且持續明顯疲弱，大量機位預訂於短時間內被取消；貨運總體需求同樣於月內最後一周大幅下降。

全球各地政府實施入境限制 包括香港旅客

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，今年的農曆新年假期是歷年來最具挑戰的，由於新型冠狀病毒在中國內地的疫情於農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑。隨著全球更多政府對中國內地旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。

林紹波補充，集團採取一系列短期措施應對，主要包括大幅削減其全球網絡的航班運力，就2月及3月期間已削減約4成的網絡客運運力，比早前公告的削減更多，並預告4月份的運力或會再削減。然而，其貨運運力維持不變。

展望2020上半年，國泰認為新型冠狀病毒的爆發令航班需求進一步大幅下滑，運力亦需要相應削減，預期今年上半年的業績將較去年同期大為遜色。

此外國泰的母公司太古（0019）亦發公告，指出新型冠狀病毒爆發而大幅減少其可載量，預料國泰上半年財務業績大幅低於去年同期，加上疫情對太古部份其他業務造成較輕微負面影響，預料太古上半年經常性業績或顯著遜於去年同期。