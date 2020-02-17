疫情下中國企業生存現狀：逾八成受訪企業認為業績將下滑

2月1日至2月15日，《新京報》和正和島研究院展開調查，調查結果顯示，超八成企業認為業績將下滑。

《新京報》報道，有效回答的2,069家企業，分布上北京與長三角地區稍多，4%來自湖北，其餘全國各地均有分布；所屬行業涉及商業零售、建築、醫療保健、互聯網等數十行業，未涉及公用事業（水電、煤氣）與電信。

調查得出結論為：1、超過86%的企業估計2020年上半年業績，與2019年上半年相比將出現下滑，其中18.03%的企業認為將出現嚴重下滑。

2、企業最希望金融機構提供的金融支持措施為降低貸款利率，其他措施包括延長還款期限、精簡貸款審批流程、免收手續費等。

3、關於應對疫情政府迫切需要出台的政策或支持措施，絕大多數企業呼籲税費減免政策，比例達79.85%。

全部2,069家企業中，46.98%即近千家企業認為此次疫情對2020年上半年經營的負面影響較大，34.85%認為影響嚴重，僅有5.6%的企業認為影響較小或沒有影響。

疫情令企業出現資周轉困難

具體到疫情帶來的影響，據問卷結果顯示包括市場拓展困難、經營成本上升、資金周轉困難、到期債務或還貸壓力等。

關於應對疫情政府迫切需要出台的政策或支持措施，絕大多數企業呼籲税費減免政策，比例達79.85%。其他被企業認為亟需的政策及支持措施包括穩崗補貼政策、銀行貸款或續貸政策、產業補貼政策等。

關於資金困難具體情況，20.59%的企業表示一季度暫不需要籌資，其餘企業均表示存在資金缺口或融資需求，其中超過六成企業一季度的資金缺口/融資需求在1,000萬元人民幣以內。

籌資渠道方面，商業銀行貸款仍是多數企業的首選（45%），其他渠道包括股東集資（39.34%）、國有四大行貸款（30.45%）、申請政府專項補助（27.07%）等。