【武漢肺炎】中國部分企業或裁掉30%員工　中小企業如何自救

還不起的貸款、趕不出的訂單、交不上的房租、養不起的員工……新冠病毒肺炎疫情當前，中小企業壓力倍增。

《華夏時報》周一（17日）報道，當下疫情防控正值關鍵時期，復工的企業遇上了用工荒，難以復工的企業面臨着裁員潮，這看上去矛盾的兩種現象，就這麼在同一時期發生了。

「目前是企業用工荒，一兩個月後，會出現裁員潮。有的無法復工的企業，可能已經走上了裁員這條路。」2月16日，民進中央經濟委員會副主任、中國中小企業協會副會長周德文表示。

據他估算，目前中小企業至少會裁掉30%左右的員工，有的可能更多。

受到武漢疫情的影響，相當一部分餐飲、交通、旅遊、零售、製造等領域的中小企業面臨困境，甚至一些大型企業也可能遭遇財務困難。（新華社）

「有的員工，復工當天就被裁員，有的員工還未出家門就被通知不用來了。」周德文表示，員工工資的壓力，對於沒有創造財富的中小企業而言，一個月還可以頂住，兩、三個月根本吃不消，中小企業首先要生存，為此，不得不縮減行政費用等成本。

2月10日復工第一天，百度、京東、顧家、紅星美凱龍、58同城等十餘家上市公司均參股的新潮傳媒集團，在公眾號發佈了減員的正式公告。

作為中國國內高端KTV行業的龍頭，北京K歌之王也沒能頂住疫情帶來的影響，從而走到了裁員破產的邊緣。

據記者了解，有些企業將2020年的工作目標從「完成多少銷量的訂單、開拓多少地區的市場、突破多少的任務」等雄心壯志變成了簡單的「活着」。