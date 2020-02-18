逾200零售商罷市要求減租　又一城有舖關門　僅稱「因應市況」

社會事件加上武漢肺炎爆發，本地零售步入寒冬，有傳媒報道，今日約有50個品牌、涉約200個零售商將會罷市，主要包括商場店舖，要求發展商為首的業主減租。

報道指，零售商將關閉店舖24小時，或暫時關閉一段時間，罷市涉及14個主要商場，包括九倉置業（1997）的海港城、新世界（0017）的K11 Musea、新鴻基地產（0016）的新城市廣場，以及恒基（0012）、新地及中華煤氣（0003）的IFC商場。

發起今次行動商戶代表KIM（代名）的今日在電台節目中進一步表示，今日罷市的商戶涉及600至700間店，包括零售及餐飲業在內。他在節目中指，地產商減租只讓部份租戶受惠，「新地公布當日，連租務部都唔知，有吋人啲都依家都未有書面通知。九倉話減租5成，好多好快都已經收到（通知）。」坦言社會事件加上肺痰疫情，生意已跌近九成。他又稱會繼續罷市，直至業主有回應。

Timberland母企否認罷市

報道提及蛋糕店Lady M、鞋履品牌Lacoste、Timberland及Club 21等為罷市成員，惟VF集團回覆《香港01》查詢已否認參與罷市，最近集團旗下品牌Vans、Timberland店舖等因應疫情而縮短營業時間，目前Timberland分店仍然每日營業。香港零售管理協會回覆指不知情。

被指有份參與罷市的蛋糕店Lady M，其位於海港城的門店，今日仍有營業。（林樂謙攝）

又一城內多間店舖未有營業

記者今日中午前往又一城商場，恰巧發現有少量商店「落閘」未有營業，包括鞋履品牌 Lacoste、GEOX、嬰兒用品商Mothercare及服裝品牌Nicolas & Bears等。

其中Mothercare及Nicolas & Bears分店門上貼有告示，指因應市場情況，店舖暫停營業，GEOX亦指考慮到目前情況暫停營業，但無提及何時恢復營業，暫未知是否與今次「罷市」行動有關。

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至於被指參與罷市的Lacoste ，旗下又一城店中午仍未開門營業，玻璃門亦無貼上任何告示。