內地樓市續降温　逾20城市二手樓價錄8連跌

數據顯示，2020年1月，中國房價上漲城市數量明顯減少，已經連續8個月超20城房價下調，70城二手房價漲幅已接近負區間。

《證券時報》報道，業內人士認為，隨着中國房地產市場進一步降温，疊加新冠肺炎疫情的影響，預計未來幾個月中國二手房價漲幅將進一步收窄或開始下跌。個別企業的打折行為對於市場影響不大，疫情影響下，房企選擇降價會相對謹慎。另外，絕大部分購房需求只是延後不是取消，預計疫情過後，市場將繼續回到供需層面，2020年房價不會出現大幅下跌。

中國國家統計局的數據顯示，1月，70大中城市中，新房價格按月上漲城市有47個，比2019年12月減少3個；二手房價按月上漲城市數量為33個，比2019年12月減少5個。從房價漲幅來看，除一線城市房價漲幅略有擴大外，二三線城市房價漲幅穩中回落。

專家指樓市拐點已出現

中原地產首席分析師張大偉指出，從最能反映市場真實情況的二手房市場看，已經連續8個月超過20個城市二手房價格下調，市場走勢逐漸從之前的高位開始回落，樓市拐點出現。因為疫情從1月下旬開始影響市場，整體看，房價依然未反映出疫情影響，預計2月份會出現全國性的大面積價格下調現象。

易居研究院研究員王若辰也認為，根據簡單算術平均計算，1月中國70城二手房價漲幅為0.07%，相比2019年12月收窄，處於「偏冷」區間，已經非常接近負區間。本輪房地產周期上漲時間長、幅度大，2015年4月以來70城二手房價從未下跌，隨着中國房地產市場進一步降温，疊加新冠肺炎疫情的影響，預計未來幾個月二手房價漲幅進一步收窄或開始下跌。

但也有分析表示，中國短期樓市受到疫情影響的事實既定，但絕大部分購房需求只是延後不是取消，預計疫情過去後，市場將繼續回到供需層面，2020年全年房價不會出現大幅下跌。