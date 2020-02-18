滙豐控股力保派息不變　7厘息好吸引？　分析師﹕到呢個價先好諗

被稱為獅王的滙豐控股（0005）公布一份令人失望的全年業績。去年該行列賬除稅前利潤為133億元（美元‧下同），按年大跌33%，單計去年第4季，更錄得39億元稅前虧損。業績倒退與去年該行進行73億美元商譽減值有關。在公布業績時，該行更意外地宣布在今﹑明2年停止回購。

為挽回投資者信心，該行宣布業務重組計劃，並有意在未來3年削減3.5萬名員工，可是仍無法阻止股價向下。在香港股價跌2.8%，在倫敦股價跌幅更逾6%。可是對投資者而言，該行是否已失去吸引力？有分析師指出，該行決定維持每年派51美仙，為少數亮點。不過亦提醒投資者，股價尚未跌至55港元時，不宜出手。

該行宣布多項業務及架構重組計劃，包括新一輪削減45億元計劃，並且將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運作模型；將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人銀行部門；從集團行政層面將地區匯報的範圍由七個減少至四個；及重組環球職能部門及總部以配合新架構。

該行臨時行政總裁祈耀年更指出，有意在未來3年將全球員工數目，由23.5萬人降至20萬人，削減員工比率達15%。

滙控撅在未來3年削減3.5萬名員工。（資料圖片）

宣布削減45億元成本

雖然滙控公布相關削減成本及業務重組計劃，但是投資者仍未感到滿意，或與該行宣布停止回購2年有關。事實上回購為該行股價得以表現較「硬淨」原因。股價下跌，正是投資者用實際行動，向該行管理層表達意見。

那麼滙控是否再無吸引力？該行宣布全年股息維持在51美仙，折合約4港元，以今日在港收市價57.75元計算，即股息回報率約6.89厘。股息不變，正好穩定食息一族的信心。

植耀輝預料金融機構在今年面臨不少挑戰。（張浩維攝）

植耀輝待業務重組計劃成效存疑

耀才證券研究部總監植耀輝亦指出，近7厘的股息回報率是具吸引力，可是在目前市況下，投資者無須急於出手，建議投資者待股價回落至55港元才考慮。

他明言該行提出業務重組及裁員，目的是希望削減成本，惟相關計劃已多次推出，卻未見有明確效果，加上短期內經濟表現欠理想，對包括滙控等金融機構前景持較審慎態度，認為金融機構業務在今年面臨大挑戰，不排除在今年上半年會再次進行較大幅度減值。

不過他亦指出滙控及旗下的恒生銀行（0011）擁有較高的資本比率，讓2間銀行擁有較高估值。

據滙控業績報告顯示，截至去年底該行普通股權一級比率為14.7%，按年提高0.7個百分點；恒生去年普通股權一級資本比率為16.9%，按年提高0.3個百分點。

張智威認為，滙控今日股價下挫，反映出投資者對該行投下不信任票。（張浩維攝）

張智威稱停止回購難支持股價

信誠證券董事張智威指出，滙豐公布業績後，股價急插，證明市場對它投下不信任票，其重組方案是否可以也是疑問，之前曾更換數名行政總裁，但業績仍是「搞唔掂」。

他又指出在前景不明朗，加上脫歐陰霾等因素，將對該行股價有負面影響，惟一憧憬回購計劃也停止，難以支持股價。若投資者很想買入滙控，建議在55港元入手。