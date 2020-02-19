疫情下消費回暖？　樂信旗下分期樂商城訂單增長70%

武漢肺炎疫情持續，各企業迎來復工復產，而消費者意願似乎開始回升。提供互聯網金融服務，在美國上市的中國金融科技公司（NASDAQ：LX），旗下分期樂商城數據顯示，用戶在2月10日至12日的分期購物訂單量較前一周有70%的漲幅。

據統計，分期樂商城最近一周（2月6日至12日）訂單量較之前一周上漲了45%。其中，美妝（+146%）、服飾（+85%）、運動（+71%）等商品增幅較多。分期樂商城負責人表示，復工的刺激，加上過去一段時間積壓較多消費需求，未來一個多月，分期樂商城的交易額可能出現較大幅度反彈。

為保障用戶在疫情間的生活所需，分期樂商城近期推出「抗擊疫情、宅家必備」活動，提供6期免息銷售消毒防護，糧油，零食，家居用品等。活動上線以來，消毒防護類商品銷量較平日增長300%。

彭博：樂信2020收入有望實現30%增長

彭博近日發表分析文章指，中國金融科技行業各大平台出現分化，佈局擴張到新消費領域的樂信，股價和業績表現都是業內最佳，預計有望在2020年實現30%的收入增長。

樂信旗下除了分期購物平台「分期樂商城」，亦有品質生活權益類消費平台「樂卡」，及網貸信息中介服務平台「桔子理財」等。截至2019年3季度，樂信平台用戶增速逾9成，領先行業平均的10至30%。