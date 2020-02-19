道指連跌三日　蘋果領跌

美股低收，道指連跌三個交易日。蘋果跌近2%帶動供應鏈概念股普跌，特斯拉漲超7%。

截至收盤，標普500指數收跌9.87點，跌幅0.29%，報3370.29點。道瓊斯工業平均指數收跌165.89點，跌幅0.56%，報29232.19點。納斯達克綜合指數收漲1.57點，漲幅0.02%，報9732.74點。

FAANG五大明星科技股中僅蘋果下跌。Facebook漲1.7%，蘋果最深跌3.2%並領跌道指，因蘋果意外宣布，截至2020年3月的當前財季恐怕無法實現營收目標。此外，美股芯片股跌多漲少，蘋果供應鏈概念股普跌。

其他科技股中，特斯拉盤前跌3%後轉漲，開盤後高開高走，最高漲7.5%，收漲7.3%並創2月4日以來最高。摩根士丹利儘管對特斯拉維持「低配」評級，但將最樂觀情況下的目標價從650美元大幅提升至1,200美元。

熱門中概股多數下跌，但尾盤熱門個股轉漲，視頻類股普跌，萬達體育大漲近46%；阿里巴巴由跌轉升，收漲0.4%；京東由跌轉漲，收漲0.8%。

達拉斯儲銀行長﹕利率大致合適

消息面上，達拉斯聯儲主席羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）表示，公共衛生事件造成下行風險，正在評估對美國經濟增長的影響。他還表示，美國的利率設定「大致合適」，預計2020年不會改變。

諮詢公司Newton Advisors的管理合夥人馬克·牛頓（Mark Newton）表示：「就目前而言，除了1月中旬兩週的小幅下跌以外，股市並未偏離上升趨勢。」2020年截至目前為止，道瓊斯工業平均指數累計上漲了2.3%，標普500指數上漲了4.2%，納斯達克綜合指數上漲了8.3%。他還指出：「從非技術層面來講，公共衛生事件或盈利不足所帶來的憂慮似乎都不足以動搖股市的上漲趨勢。此外，市場正在全速前進，投資者有關經濟減速的憂慮以及關税不確定性實際上並沒有對美國股市的表現產生絲毫影響。」