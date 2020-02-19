【武漢肺炎】疫情下的美國經濟：蘋果預警屬冰山一角

2019年1月初，蘋果曾於十六年來首次在季報發佈前下調營收指引，引發一眾市場人士驚呼有「凜冬將至」之感。一年後的2020年2月中旬，蘋果再發營收預警，也令不少分析師認為，這家萬億美元市值俱樂部的成員正在揭開「企業盈利下調趨勢的冰山一角」。

《華爾街見聞》報道，蘋果於周一（17日）表示，由於iPhone供應暫時受限，不認為可實現截至3月底財季的630億至670億美元的營收目標。聲明發布次日，蘋果曾跌3.2%，作為成分股拖累道指一度跌超281點，亞、歐、美股市場上的蘋果供應鏈概念股均應聲下跌。

投資者普遍下調了對全球經濟增長的展望。（Reuters）

企業盈利預測下調機會增

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師Eleanor Creagh在研報中指出，蘋果下調當前財季的營收指引顯然帶來了市場焦慮，並很可能引發接下來的不少企業財報指引下修。再結合全球第三大經濟體日本的四季度GDP萎縮幅度超出預期，都令「持續的經濟增長和企業盈利指引下修的風險在未來幾周增加」。研報稱，股市波動性或重新升温，市場動能不排除迅速轉惡的可能。

美國銀行（BOA）分析師Vivek Arya也在研報中稱，蘋果公司的預警向其他智能手機廠商及其各自的供應鏈發出不佳信號，將在整個半導體供應鏈中產生不確定性增加和業績指引下調的連鎖反應，「因此，影響並不僅限於蘋果本身」。

美國銀行於2月6日至13日進行的基金經理調查也顯示，參與回答問卷、總資產管理規模為6320億美元的194名職業投資者普遍下調了對全球經濟增長、企業盈利和通脹預期的展望，是2019年10月以來首個預期下調。該行首席投資策略師Michael Hartnett指出：「投資者的情緒明顯不如上個月樂觀。」

預期全球經濟反彈較預期慢

日本三菱日聯銀行（MUFG）的歐洲市場研究部負責人Derek Halfpenny也稱，此前市場認為全球經濟活動將在今年迅速反彈，「現在出現的風險是，反彈可能會比預期得要慢。」

除了科技巨頭蘋果下調當前財季的營收指引，芯片製造商英偉達將當前財季的營收展望「因市場不確定因素」而削減1億美元；沃爾瑪的2020年盈利指引不及市場預期，CFO Brett Biggs表示，一季度可能會因不確定性產生幾美分的EPS負面影響。可以想見，隨着事態影響逐漸明朗和更容易被量化，更多的財報指引調整也許正在路上。

丹麥盛寶銀行分析師Creagh認為，市場仍有可能將蘋果及未來其他企業業績指引下修視為「暫時事件」，並期待由此引發的任何股市波動都會促使主要央行以貨幣刺激政策作為回應，這或許代表屢衝新高的股市走勢不會被盈利下修輕易扭轉。但只要「對持續的流動性注入和財政、貨幣政策刺激的預期沒有得到滿足」，已經處在高位的市場勢必面臨幅度更大和更迅猛的下行風險。