《路透》﹕華為呈請書內稱遭美國政府針對

美國對中國企業華為的打壓手段日益強硬，2月18日有消息稱，美國政府正在考慮修改有關條例，阻斷華為的芯片供應鏈。另據《路透》報道，華為方面的代表律師，指責美國檢控官故意忽視滙豐違反美國禁令的事實，換取對方合作調查華為。

《路透》報道，華為代表律師向紐約布魯克林地方法院提交的一份呈請書稱，美國政府選擇不對滙豐的違法行為作出檢控，只是延長其監察期，以換取對方合作，向當局提供關於華為的證據資料，顯示美國政府旨在針對華為。

2019年，美國起訴華為及華為高管孟晚舟違反美國禁令，華為與孟晚舟方面都否認指控。

滙豐因洗錢和違反制裁法案等一系列問題而被美國司法部盯上，為逃脱處罰，同意在其他案件中「配合」美國司法部的調查。華為在這種情況下成了匯豐「配合」下的受害者，最終導致華為高管被捕。

對華為提出多項新指控

2月13日，美國司法部對華為公司提出16項新的指控，主要涉及竊取商業機密與尖端科技、違反禁運制裁跟朝鮮做生意，以及銀行欺詐和網絡欺詐等。

2月17日，美國政府正在考慮修改監管規定，以阻止海外的芯片代工廠，如台灣台積電等企業向華為提供芯片。美國正在努力做的是「確保他們能控制的範圍內，沒有一塊芯片流向華為」。