人行報告：疫情對經濟影響屬短暫

人民銀行發佈《2019年第四季度中國貨幣政策執行報告》，認為武漢肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的。

報告指出，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期，近期疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國經濟長期向好、高質量增長的基本面沒有變化。

報告稱，中國既有改革開放以來積累的雄厚物質技術基礎，又有超大規模的市場優勢和內需潛力，還有龐大的人力資本和人才資源。近年來，三大攻堅戰取得關鍵進展，供給側結構性改革繼續深化，經濟增長保持韌性，就業形勢總體穩定，居民收入穩步增長，人民生活持續改善，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。

物價形勢屬可控

人行分析認為，中國物價形勢總體可控，通脹預期基本平穩。短期內疫情等因素可能對物價形成擾動，應繼續密切監測分析。但從基本面看，中國經濟運行總體平穩，總供求基本平衡，不存在長期通脹或通縮的基礎。

報告同時指出，當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，外部不確定不穩定因素增多。中國經濟正在由高速增長轉向高質量發展，結構性、體制性、周期性問題相互交織，增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期「三期疊加」影響持續深化。經濟增長保持了韌性，同時也必須認識到經濟下行壓力仍然較大。