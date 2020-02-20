【武漢肺炎】中國外交部：疫情無影響外企在華投資的決心和信心

中國外交部發言人耿爽主持網上記者會時表示，總的看，新冠肺炎疫情對中國經濟的影響是階段性、暫時性的，中國政府在提振經濟方面有足夠的政策空間和迴旋餘地，中國經濟長期向好的趨勢不會改變。中國有信心完成既定的經濟社會發展目標任務。

耿爽表示，，包括美國企業在內的許多外資企業表示，相信中國一定能很快戰勝困難，繼續保持經濟健康穩定發展。疫情沒有影響他們在中國投資經營的決心和信心。美國知名製造企業霍尼韋爾中國公司負責人表示，公司在中國的21家工廠已有18家全面復工，另外3家部分復工。美國大型汽車製造企業福特中國公司負責人表示，中國龐大的市場剛性需求還在，福特對中國未來發展信心滿滿。上述這些美國企業的表態很有代表性，我們對外資企業給予中國抗疫鬥爭的理解與支持表示感謝，對他們看好中國經濟發展前景的信心表示讚賞。

如中國社會科學院財經戰略研究院副教授魏翔所言，短期來看，資本市場上外資對中國的投資並不受物理限制影響，投資再配置的餘地依舊很大。

外資企業離不開中國市場，中國經濟與全球經濟密切相關。（Reuters）

中國國家信息中心預測部宏觀經濟研究室主任閆敏認為，判斷一家企業能不能在一個地方長期辦下去，主要看三點：一是市場需求，能不能給自己的產品或服務找到合適的客戶？二是配套完善，能不能通過一次性採購或高素質的員工來壓縮生產成本？三是營商環境，能不能有一個穩定、公平、透明、可預期的環境來持續獲取利潤？長期來看，中國在這三方面仍有不可取代的優勢。

此外，從資本市場上來看，新加坡投資機構APS創始人、投資總監王國輝在接受《中國證券報》採訪時表示，近期A股市場有一些迹象值得投資者關注。首先是近期市場先抑後揚，修復速度較快；其次是部分行業的供應鏈生態系統受到一定負面影響。他認為，可等待一季度企業盈利數據公布之後，再加大布局力度。「等到確定性出來之後，再投入長期資金。」王國輝認為，中國股票市場的吸引力在於企業增長潛力很大，這一增長潛力對估值的支撐強勁，相比之下美股市場「有些企業已經很貴了」。