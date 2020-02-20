撇除一次性紓困措施　本港1月物價通脹3.7%　食品價格急升17%

政府統計處今日公布，2020年1月份消費物價指數，按年上升1.4%，較2019年12月份的相應升幅2.9%為低。升幅放緩主要是由於期內政府代繳公營房屋租金，及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，以及政府由2020年1月開始提供額外電費補貼所致。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2020年1月綜合消費物價指數按年升3.7%，較上月高，主要是由於農曆新年旅遊費用和豬肉價格升幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2020年1月止的3個月的平均每月變動率為負0.5%，而截至上月止的3個月的相應變動率則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.3%及0.1%。

豬肉價格拉升整體通脹

在各類綜合消費物價指數組成項目中，2020年1月食品（不包括外出用膳）價格上升17%、雜項服務升4.8%、雜項物品升3.6%、外出用膳升2.2%、交通升1.8%。

相反，電力、燃氣及水下跌16%、衣履下跌5.5%、住屋下跌3%、耐用物品跌2.7%、煙酒跌1.5%。

新型冠狀病毒於全港蔓延，1月份外出用膳價格按年上升2.2%。

政府發言人：一次性紓緩措施有效降通脹

政府發言人表示，1月份基本消費物價通脹率升至3.7%，原因是旅遊費用及基本食品價格在農曆新年期間（今年在一月尾，去年則在二月初）升幅加快而扭曲按年比較。因此，等待2月份的通脹數據，並將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。另外，期內整體消費物價通脹率下降至1.4%，反映政府一次性紓緩措施的效應。

展望將來，政府認為外圍價格壓力輕微及本地經濟狀況疲弱，料會令整體通脹壓力短期得以受控，儘管新型冠狀病毒疫情的威脅可能令一些日用品價格上升，但任何干擾都應只是短暫。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。