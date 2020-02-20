人行調低LPR　每100萬元人民幣按揭貸款　每月可少還31元人民幣

人民銀行發佈最新一期貸款市場報價利率LPR，「降息」預期靴子落地。央行本月先後下調逆回購利率、MLF利率後，2月LPR報價如期下行。

《中國經濟周刊》報道，中國銀行間同業拆借中心20日公布數據顯示，1年期貸款市場報價利率（LPR）為4.05%，5年期以上LPR為4.75%，分別較前次報價下降10個、5個基點。

這是自2019年8月LPR報價機制改革以來，1年期LPR經歷的第四次調降，下降幅度為歷次最高。截止目前，1年期LPR較改革前已累計下行26個基點，5年期累計下行10個基點。

房地產行業受此次新冠肺炎的影響很大，政府部門各種降成本的政策陸續出現。利率下調有助於近期相關房企的項目促銷，有助於活躍市場交易。（新華社）

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此舉進一步體現了利率市場化改革的導向。此次LPR利率出現了下調，無論是一年期還是五年期，都呈現了貸款成本下降的導向，和當前宏觀經濟以及抗擊新冠肺炎等事件都有較為密切的關係。

作為先行指標，在2月17日央行最新的公開市場操作中，中期借貸便利（MLF）利率已有所下滑，從此前的3.25%下降至3.15%。在中國國務院以及各次會議上，都明確了在抗擊肺炎中對於中小企業成本的降低，其中融資成本降低也是符合預期的。

根據此次最新的報價，一年期下調幅度更大，下調了10個基點，而五年期及以上的則下調了5個基點。說明當前注重短期資金成本的降低，尤其是上半年預計各類短期貸款的成本把控是關鍵，所以短期的貸款成本首先會下調。

中長期貸款或需要等抗疫工作接近尾聲、兩會工作後才能定調。體現了差異化的利率調整思路。

調低LPR降低企業成本

此次利率調整降低了企業成本，有助於近期企業的活力重現。尤其是當前各行各業的資金壓力很大，損失也比較多，此類貸款利率的變化，客觀上有助於形成更為明確的降成本導向，對於相關企業的活力激活有積極的作用。

此外，五年期及以上的LPR利率下調了5個基點，最終利率為4.75%，進一步體現了包括房貸在內的中長期貸款降低的導向。

對房地產行業的影響，分析人士認為，房貸領域勢必呈現降低成本和激活需求的導向。LPR利率的下調，使得房地產開發貸款和個人按揭貸款的成本都有望下調。其中房地產開發貸款中一些中長期貸款的成本下調，有助於房企經營成本的降低，對衝近期銷售市場不景氣的壓力。

個人按揭貸款等比重更高，有助於進一步落實信貸的政策思路，對於購房者刺激購房需求、降低還貸壓力等有積極的作用。

據測算，此次下調後，統計的64個城市中，100萬房貸、等額本息償還30年，其月供額從此前1月份的5,731元人民幣（1元人民幣約合0.1429美元）減少至5,699元，減少了31元。