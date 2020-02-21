瑞銀財富管理：維持看好環球股市　逢低買入5G供應鏈股票

內地疫情之下，瑞銀財富管理維持看好環球股市，認為新興市場最具吸引力，在亞洲，相對台灣看好中國，相對泰國看好馬來西亞。集團董事總經理陳敏蘭指，投資者應避開航空、旅遊和部分非必需消費品行業，這些板塊較易受到衝擊，要抄底還為時過早。

她又指，看好中國網絡相關的居家防疫股票，包括網絡遊戲，在線醫療，電商，在線辦公相關股票，並建議逢低吸納5G供應鏈相關股票，優質的高股息收益率股票亦可能有較好表現，因全球利率在走低。債券方面，實力強的BBB的內房開發商的債券較吸引。

A股在疫症下回升速度極快，她指，利潤增速和政策等基本面因素仍然有利，美國、歐盟和中國第4季度盈利報告基本好於預期，1月全球PMI在50以上，美國非農就業數據強勁，工資增長保持溫和，亞洲已進一步加大寬鬆。隔離措施是否有效在未來幾周至為關鍵，這能夠評估中國生產恢復將多久恢復正常。

由於市場預料亞洲GDP將嚴重受挫，亞洲股市表現相對落後。除中國經濟以外，最受影響的亞洲地區包括韓國、臺灣、泰國、香港和新加坡。根據瑞銀的基準情景預測，疫情對經濟的負面影響將集中在第一季，嚴峻狀況估計只是暫時性。瑞銀將亞洲地區今年的盈利預期從13.7%下調至12.4%。