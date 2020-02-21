中國手機市場銷量下滑：華為穩坐第一　蘋果被擠出前五

市場調研機構Counterpoint Research給出的報告顯示，中國智能手機市場銷量在2019年按月下降了8%，而2018年這個市場的5G手機銷售額佔據了全球的46%，這全靠華為來推動，而非三星。

有研究指出，華為推動中國5G市場發展。（AP）

報告顯示，2019年度中國手機市場，華為是最大的贏家，其無論銷量還是市場份額，都是遙遙領先，其2019年中國智能手機市場份額為24%，相比2018年幾乎提升了近一倍，而這還沒有算上榮耀，如果把他們列入華為的話，整個大華為目前的市場份額已經達到了35%。

除了華為外，中國OPPO和vivo排名緊隨其後，不過兩者市場份額相比2018年並沒有任何增長，都是18%。前五名中還有榮耀和小米，兩者對應的市場份額分別是11%和10%，其中小米去年在中國市場份額相比2018年下滑了2%。

按照Counterpoin上述統計，蘋果已經被擠出了前五名，即便是他們靠着相對便宜的iPhone 11，在中國市場取得了不錯的銷售成績，但依然沒有對華為、小米、OPPO和vivo造成大的衝擊。

不過Counterpoint分析師也直言，由於種種因素導致華為現在非常依賴中國手機市場，而突如其來的疫情，也讓他們成為了最受影響的手機品牌。

從2019年開始，5G手機已經開始成為不少用戶換機的選擇，而在這一年，三大運營商也正式開始商用5G網絡。2019年中國手機市場真正推動5G手機銷售的，是華為而並非三星。

報告中指出，雖然三星在全球5G銷售中佔據了超過40%的市場份額，但在中國手機市場中，他們幾乎沒有任何實質的銷量，但是華為（包括榮耀）就不一樣了，一家就佔據了2019年中國市場5G手機銷售的74%。

另外，Counterpoint還表示，目前疫情的影響還在繼續，雖然不少代工廠都已經開始復工，但是想要完全運轉起來還不是那麼容易，這也嚴重製約了手機廠商的產能，預計2020年第一季度，中國智能手機市場銷量下降20%以上，而對於小米、榮耀這類比較依賴線上的品牌來說，疫情的影響相對可能會小一些。

之前有統計機構給出的報告顯示，華為2019年5G手機出貨量穩居全球第一，數量為690萬台，市場份額佔比達到了36.9%，而三星緊隨其後，出貨量為650萬台，市場份額為35.8%，排在第三名的是vivo，出貨量為200萬台，佔比為10.7%。